Михаил Кукушкин пробился в финал "Челленджера" в Италии

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (223 ракетка мира) одержал победу в полуфинальном матче турнира категории "Челленджер" в итальянском городе Андрия, передает NUR.KZ.

В 1/2 финала он встретился с венгром Мартоном Фучовичем. Матч продлился два сета. Кукушкин победил со счетом 6:4, 6:4.

За время встречи казахстанец ни разу не подал навылет. В пассиве у Михаила одна двойная ошибка.

В финале ему предстоит сыграть со швейцарцем Леонардо Рейди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1999106-mihail-kukushkin-probilsya-v-final-chellendzhera-v-italii/