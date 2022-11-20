Джокович и Рууд сыграют в финале Итогового турнира ATP

Новак Джокович. Фото: Kyodo News via Getty Images

В итальянском городе Турин по итогам полуфинального раунда определились участники решающего матча Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ.

За главный приз будут бороться серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.

Джокович в своем полуфинале оказался сильнее Тейлора Фритца из США - 7:6, 7:6. Рудд в свою очередь обыграл в двух сетах россиянина Андрея Рублева - 6:2, 6:4.

Финал Итогового турнира состоится в ночь на 22 ноября.

Добавим, что Новак Джокович в одиночном разряде пять раз побеждал на данном турнире. Последний раз это случилось в 2015 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1998107-dzhokovich-i-ruud-sygrayut-v-finale-itogovogo-turnira-atp/