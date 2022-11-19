Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана, теннисистка Елена Рыбакина вошла в число претенденток на звание "Игрок года", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации.

Победительницу Уимблдона-2022 в шорт-лист внесла Женская теннисная ассоциация (WTA).

Также на это звание номинированы первая ракетка мира Ига Швентек, финалистка US Open, чемпионка турниров в Мадриде и Берлине Онс Жабер, финалистка "Ролан Гаррос" Кори Гауфф, третья ракетка мира и чемпионка турнира в Гвадалахаре Джессика Пегула, победительница WTA Tour Finals 2022 Кэролайн Гарсия.

Голосовать за претенденток будут представители теннисных СМИ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1997927-tennisistka-elena-rybakina-voshla-v-chislo-pretendentov-na-zvanie-igrok-goda/