Аружан Сагындыкова выиграла теннисный турнир в Турции

Аружан Сагындыкова. Фото: ktf.kz

17-летняя казахстанка Аружан Сагандыкова стала победительницей теннисного турнира категории ITF World Tennis Tour W15 в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

В финале казахстанка в дуэте с Ю-Юн Ли (Китайский Тайбэй) одержали волевую победу над Анастасией и Радой Золотаревыми из России. Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 10:4.

В одиночном разряде Аружан дошла до четвертьфинала, где уступила сербке Наталии Сенич - 6:3, 1:6, 5:7.

"Я даже не могу описать свои эмоции, потому что я только что выиграла дебютный взрослый турнир серии ITF. Сегодня для меня был, наверное, самый важный день сезона. Я смогла выиграть трофей, который очень хотела. Хочу поблагодарить Федерацию тенниса Казахстана, а также своего тренера Руслана Мухамедзянова за поддержку и веру в меня",- озвучила Сагындыкова.

Титул в Анталье стал для Аружан первым во взрослом женском туре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1996080-aruzhan-sagyndykova-vyigrala-tennisnyy-turnir-v-turtsii/