Анна Данилина поборется за выход в полуфинал итогового теннисного турнира

Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей потерпели поражение во втором матче итогового турнира WTA в Форт-Уэрте (США), передает NUR.KZ.

Майя и Данилина сыграли против дуэта Вероника Кудерметова (Россия)/Элиза Мертенс (Бельгия).

Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 4:6, 3:6. За время, проведенное на корте, Майя и Данилина ни разу не подали навылет и совершили пять двойных ошибок.

В следующей игре Анне и Беатрис будут противостоять Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия). В этой встрече будет разыграна путевка в полуфинал турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1995817-anna-danilina-poboretsya-za-vyhod-v-polufinal-itogovogo-tennisnogo-turnira/