Анна Данилина с победы стартовала на итоговом турнире WTA

Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей одержали победу в первом матче итогового турнира WTA в Форт-Уэрте (США), передает NUR.KZ.

В стартовой игре группового этапа Данилина и Майя сыграли против дуэта Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиан Олмос (Мексика).

Матч продлился два сета. Если первый сет получился конкурентным, то второй казахстанка и бразильянка выиграли всухую. Итоговый счет составил 7:5, 6:0.

Добавим, что Данилина и Майя играют на турнире в группе "Пэм Шрайвер". Их соперницами являются Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Ольмос (Мексика), Элизе Мертенс (Бельгия)/Вероника Кудерметова (Россия), Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1995353-anna-danilina-s-pobedy-startovala-na-itogovom-turnire-wta/