Теннисистка Эмма Радукану показала способ проведения уютных выходных

Эмма Радукану. Фото: instagram.com/emmaraducanu/

Британская теннисистка, победительница турнира серии "Большого шлема" Эмма Радукану на своей странице в Instagram поделилась кадрами уютных выходных, передает NUR.KZ.

Спортсменка выложила серию фотографий, на которых позирует в нескольких локациях.

"Способ проведения уютных выходных",- подписала пост Радукану.

В 2021 году Эмма сотворила сенсацию на US Open. Она начала турнир с квалификации и в итоге одержала победу, став первой теннисисткой, кому это удалось. Также она стала первой британкой за последние 44 года, сыгравшей в финале одного из крупнейших соревнований.

Радукану является поклонницей Формулы-1. Помимо тенниса также занималась баскетболом, гольфом и другими видами спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1995256-tennisistka-emma-radukanu-pokazala-sposob-provedeniya-uyutnyh-vyhodnyh/