Теннисист Александр Бублик поднялся в рейтинге АТР

Александр Бублик. Фото: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (36-я ракетка мира) улучшил свои позиции в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), передает NUR.KZ.

В списке лучших теннисистов мира Александр Бублик поднялся на 36-е место, поднявшись на две строчки.

Также свое положение улучшил вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов - 141-е место. На десять строчек выше расположился Бейбит Жукаев (321-е место).

Михаил Кукушкин (235-е место), Денис Евсеев (287-е место) и Дмитрий Попко (324-е место) ухудшили свои позиции в рейтинге АТР.

В ТОП-3 произошло одно изменение. Россиянин Даниил Медведев сместил с третьей позиции норвежца Каспера Рууда. На второй строчке находится испанец Рафаэль Надаль. Лидирует в рейтинге по-прежнему Карлос Алькарас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1995072-tennisist-aleksandr-bublik-podnyalsya-v-reytinge-atr/