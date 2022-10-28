Александр Бублик проиграл в 1/4 финала турнира АТР в Базеле

Александр Бублик. Фото: NUR.KZ / Кайсар Окасов

Казахстанский теннисист Александр Бублик (38-я ракетка мира) не сумел пробиться в полуфинал турнира категории АТР 500 в швейцарском городе Базель, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Александр уступил девятой ракетке мира Феликсу Оже-Альяссиму из Канады. Матч продлился два сета и завершился со счетом 2:6, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 13 минут. За это время Бублик сделал десять подач навылет и допустил семь двойных ошибок.

За выход в финал Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) - Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Ранее во втором круге "Челленджера" в Бресте (Франция) казахстанец Бейбит Жукаев уступил французу Грегуару Барреру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994822-aleksandr-bublik-proigral-v-14-finala-turnira-atr-v-bazele/