Бейбит Жукаев не сумел выйти в 1/4 финала турнира в Бресте

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (331-я ракетка мира) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в Бресте (Франция), передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Бейбит уступил местному спортсмену Грегуару Барреру (110-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 2:6, 4:6.

На корте теннисисты провели 50 минут. За это время Жукаев сделал десять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт.

Соперником Грегуара Баррера в четвертьфинале станет еще один представитель Франции Жиль Симон (195-я ракетка мира). Игра запланирована на 28 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994761-beybit-zhukaev-ne-sumel-vyyti-v-14-finala-turnira-v-breste/