Александр Бублик вышел в 1/8 финала турнира серии ATP в Швейцарии

Александр Бублик. Фото: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал победу в первом круге теннисного турнира серии ATP 500, который проходит в швейцарском городе Базель, передает NUR.KZ.

На старте турнира Бублик встретился с россиянином Асланом Карацевым. Противостояние продлилось два сета. Казахстанский теннисист одержал победу со счетом 6:3, 7:6.

На корте Карацев и Бублик провели один час 21 минуту. Александр десять раз подал навылет. В пассиве у спортсмена четыре двойные ошибки.

Соперник по 1/8 финалу определится позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994200-aleksandr-bublik-vyshel-v-18-finala-turnira-serii-atp-v-shveytsarii/