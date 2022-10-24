Тимофей Скатов не смог выйти в финал "Челленджера" в Чили

Тимофей Скатов.Фото: ktf.kz

21-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (158-я ракетка мира) уступил в полуфинале турнира серии "Челленджер" в чилийском городе Кокимбо, передает NUR.KZ.

В матче за выход в финал Скатов сыграл против теннисиста из Аргентины Факунды Диас Акосты (228-я ракетка мира).

Встреча продлилась два сета. Акоста не встретил серьезного сопротивления, победив в итоге со счетом 6:2, 6:1.

За всю встречу казахстанец не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав семь брейк-поинтов.

Добавим, что следующим турниром Скатова станет "Челленджер" в Лиме (Перу).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1994129-timofey-skatov-ne-smog-vyyti-v-final-chellendzhera-v-chili/