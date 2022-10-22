Тимофей Скатов вышел в полуфинал "Челленджера" в Чили

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

21-летний казахстанский теннисист Тимофей Скатов (158-я ракетка мира) пробился в полуфинал турнира категории "Челленджер" в чилийском городе Кокимбо, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Тимофей победил первого сеянного турнира Федерико Корию (71-я ракетка мира) из Аргентины. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

На корте теннисисты провели два с половиной часа. За это время Скатов сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из десяти.

За выход в финал 21-летний Тимофей Скатов встретится с еще одним представителем Аргентины Факундой Диас Акостой (228-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993980-timofey-skatov-probilsya-v-polufinal-chellendzhera-v-chili/