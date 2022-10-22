Анна Данилина поборется за выход в финал турнира WTA в Мексике

Анна Данилина. Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей вышли в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), передает NUR.KZ.

В четвертьфинальном матче они встретились с дуэтом Кори Гауфф/Джессика Пегула (США).

Для победы Данилиной и Майе потребовалось два сета. Противостояние завершилось со счетом 6:4, 7:5.

Анна и Беатрис ни разу не подали навылет. В пассиве же имеют четыре двойные ошибки.

За выход в финал Данилина и Майя сыграют против чешского дуэта Катерина Синякова/Барбора Крейчикова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993952-anna-danilina-poboretsya-za-vyhod-v-final-turnira-wta-v-meksike/