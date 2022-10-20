Елена Рыбакина проиграла во втором круге турнира WTA в Мексике

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в мексиканском городе Гвадалахара, передает NUR.KZ.

За выход в 1/8 финала Рыбакина сыграла против американки Джессики Пегулы. Матч продлился два сета. Первый забрала казахстанка, однако следующие два остались за соперницей. Итоговый счет составил 6:2, 3:6, 6:7.

Рыбакина 14 раз подала навылет (два эйса у соперницы). Также она совершила четыре двойные ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993510-elena-rybakina-proigrala-vo-vtorom-kruge-turnira-wta-v-meksike/