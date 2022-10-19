Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира WTA в Мексике

Елена Рыбакина кортта. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в первом круге теннисного турнира серии WTA 1000, который проходит в мексиканском городе Гвадалахара, передает NUR.KZ.

В стартовом матче Рыбакина встретилась с Каролиной Плишковой, представляющей Чехию. Казахстанка одержала победу, затратив на это два сета. Итоговый счет составил 7:6, 6:2.

Елена смогла девять раз подать навылет. В пассиве у Рыбакиной две двойные ошибки. В следующем круге она встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Добавим, что в женском одиночном разряде также выступала казахстанка Юлия Путинцева. В первом круге она проиграла представительнице Польши Магдалене Фреш.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993327-elena-rybakna-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-wta-v-meksike/