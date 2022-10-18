Юлия Путинцева уступила в первом круге турнира в Мексике

Юлия Путинцева. Фото: BRANDON MALONE/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (55-я ракетка мира) не сумела пробиться во второй раунд турнира серии WTA 1000 в мексиканском городе Гвадалахара, передает NUR.KZ.

В стартовом круге одиночного разряда Юлия проиграла представительнице Польши Магдалене Фреш (128-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 3:6, 4:6.

На корте теннисистки провели один час и 17 минут. За это время Путинцева сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт из четырех.

В следующем раунде Магдалена Фреш встретится с победительницей пары Даниэль Коллинс (США) - Каролин Долхайд (США).

Напомним, что через пару часов свой матч на турнире в Гвадалахаре проведет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В первом круге она сразится с Каролиной Плишковой их Чехии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993293-yuliya-putintseva-ustupila-v-pervom-kruge-turnira-v-meksike/