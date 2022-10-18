Дмитрий Попко проиграл в первом раунде "Челленджера" в Эквадоре

Дмитрий Попко. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (315-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира категории "Челленджер" в Амбато (Эквадор), передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Дмитрий уступил представителю Аргентины Хуану Батисте Отегуи (435-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:4, 7:5.

На корте теннисисты провели один час и 26 минут. За это время Попко сделал четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из пяти.

За выход в четвертьфинал Хуан Батиста Отегуи встретится со своим соотечественником Сантьяго Родригесом (164-я ракетка мира).

Ранее казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг "Челленджера" в Чили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993287-dmitriy-popko-proigral-v-pervom-raunde-chellendzhera-v-ekvadore/