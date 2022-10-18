Тимофей Скатов вышел во второй круг "Челленджера" в Чили

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (158-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира категории "Челленджер" в чилийском городе Кокимбо, передает NUR.KZ.

В стартовом круге одиночного разряда Тимофей одолел представителя Испании Даниэля Ринкона (461-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 7:5, 6:2.

На корте теннисисты провели полтора часа. За это время Скатов сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из семи.

За выход в четвертьфинал 21-летний Тимофей Скатов встретится с Николасом Кикером (202-я ракетка мира) из Аргентины. Матч запланирован на 19 октября в 19:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1993286-timofey-skatov-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-chili/