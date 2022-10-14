Денис Евсеев проиграл в четвертьфинале "Челленджера" в Германии

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis/

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (278-я ракетка мира) не сумел пробиться в полуфинал турнира категории "Челленджер" в немецкой коммуне Исманинг, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Денис уступил представителю Польши Касперу Жуку (269-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

На корте теннисисты провели один час и 38 минут. За это время Евсеев сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт.

За выход в финал Каспер Жук встретится с победителем пары Кентен Гали (Франция) - Элистер Грей (Великобритания).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) Денис Евсеев потерял 11 строчек, расположившись на 278-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992811-denis-evseev-proigral-v-chetvertfinale-chellendzhera-v-germanii/