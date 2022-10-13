Денис Евсеев вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Германии

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (278-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в немецкой коммуне Исманинг, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Денис победил представителя Китая Бу Юнчаокете (345-я ракетка мира). Матч продлился два сета и завершился со счетом 6:1, 7:6.

На корте теннисисты провели один час и 39 минут. За это время Евсеев сделал пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из 12.

За выход в полуфинал Денис Евсеев встретится с победителем пары Габриэль Декамп (Бразилия) - Каспер Жук (Польша).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР 29-летний казахстанский теннисист потерял 11 строчек, расположившись на 278-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992592-denis-evseev-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-germanii/