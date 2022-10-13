Анна Данилина уступила в первом круге турнира WTA в США

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина с Александрой Саснович (Беларусь) потерпели поражение на старте турнира серии WTA в Сан-Диего (Калифорния, США), передает NUR.KZ.

В первом круге им противостоял дуэт Дезире Кравчик (США)/Деми Схюрс (Нидерланды). Напряженный матч продлился три сета. Итоговый счет составил 6:1, 4:6, 4:10.

На корте спортсменки провели один час и 24 минуты. Анна и Александра ни разу не подали навылет, совершили две двойные ошибки, а также реализовали четыре брейк-поинта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992469-anna-danilina-ustupila-v-pervom-kruge-turnira-wta-v-ssha/