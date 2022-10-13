Александр Бублик победил во втором круге турнира ATP во Флоренции

Александр Бублик. Фото: PASCAL GUYOT/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ATP 250, который проходит в итальянском городе Флоренция, передает NUR.KZ.

Во втором круге соревнований он сыграл с французом Корентеном Муте. Матч продлился два сета. Бублик одержал итоговую победу со счетом 7:5, 6:4.

Время встречи составило один час и 25 минут. В активе казахстанского теннисиста семь подач навылет. Также он допустил четыре двойные ошибки.

За выход в полуфинал он сыграет против Джеффри Вулфа из США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992459-aleksandr-bublik-pobedil-vo-vtorom-kruge-turnira-atp-vo-florentsii/