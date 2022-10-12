Анна Данилина выступит на турнире серии WTA в США

Анна Данилина. Фото: PAUL CROCK/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина примет участие в крупном теннисном турнире категории WTA 500, который проходит в городе Сан-Диего (Калифорния, США), передает NUR.KZ.

Казахстанка выступит в парном разряде. На старте она вместе с Александрой Саснович (Беларусь) сыграют против дуэта Дезире Кравчик (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).

Данный матч пройдет в ночь на 13 октября.

Напомним, Данилина в начале октября дошла до 1/4 финала парного разряда турнира серии WTA в итальянском городе Парма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992383-anna-danilina-vystupit-na-turnire-serii-wta-v-ssha/