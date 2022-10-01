Анна Данилина уступила в 1/4 финала турнира WTA в Парме

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с Джессикой Малечковой из Чехии потерпели поражение в 1/4 финала парного разряда турнира серии WTA в итальянском городе Парма, передает NUR.KZ.

В этом раунде Данилиной и Малечковой противостоял дуэт из Чехии Мириам Колодзьежова/Анастасия Детюк.

Соперницы не встретили серьезного сопротивления. Матч продлился два сета, который завершился со счетом 6:0, 6:4 в пользу Детюк и Колодзьежовой.

Данилина и Малечкова три раза подали навылет. При этом теннисистки не совершили ни одной двойной ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990584-anna-danilina-ustupila-v-14-finala-turnira-wta-v-parme/