Попко проиграл на старте "Челленджера" в Рио-де-Жанейро

Дмитрий Попко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (301-я ракетка мира) проиграл в первом круге турнира серии "Челленджер" в бразильском городе Рио-де-Жанейро, передает NUR.KZ.

В стартовом раунде одиночного разряда Дмитрий уступил Яну Чоински (348-я ракетка мира) из Великобритании. Матч продлился все три сета и завершился со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

На корте теннисисты провели более двух часов. За это время Попко сделал семь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

В следующем круге Ян Чоински встретится с представителем Германии Янником Ханфманном (166-я ракетка мира).

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР Дмитрий Попко потерял шесть строчек, расположившись на 301-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1992306-popko-proigral-na-starte-chellendzhera-v-rio-de-zhaneyro/