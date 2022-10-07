Тимофей Скатов пробился в 1/4 финала "Челленджера" в Парме

Тимофей Скатов. Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов квалифицировался в четвертьфинальный матч турнира категории "Челленджер", который в эти дни проходит в Парме (Италия), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала казахстанец встретился с испанцем Карлосом Табернером. Данная встреча продлилась три сета.

Первый остался за Табернером. Затем два последующих взял Тимофей. Итоговый счет составил 6:7, 6:2, 6:2.

За выход в полуфинал Тимофей Скатов сыграет против Мате Валкуша, представляющего Венгрию.

Напомним, на предыдущем "Челленджере" в Лиссабоне Скатов добрался до полуфинальной стадии, где уступил итальянцу Марко Чеккинато.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1991686-timofey-skatov-probilsya-v-14-finala-chellendzhera-v-parme/