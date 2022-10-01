Тимофей Скатов уступил в полуфинале "Челленджера" в Лиссабоне

Тимофей Скатов. Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (233-я ракетка мира) потерпел поражение в полуфинале турнира серии "Челленджер" в португальском городе Лиссабон, передает NUR.KZ.

В 1/2 финала он провел тяжелый матч против итальянца Марко Чеккинато. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 7:5, 7:6.

На корте Скатов и Чеккинато провели один час и 53 минуты. В активе казахстанского теннисиста три реализованных брейк-поинтов, одна подача навылет. При этом Тимофей не допустил ни одной двойной ошибки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990622-timofey-skatov-ustupil-v-polufinale-chellendzhera-v-lissabone/