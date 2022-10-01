Дмитрий Попко поборется за выход в финал "Челленджера" в Аргентине

Дмитрий Попко. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко одержал победу в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии "Челленджер" в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает NUR.KZ.

За выход в полуфинал он сыграл против аргентинского теннисиста Романа Буручагу. Матч продлился три сета, один из которых Попко проиграл всухую. Итоговый счет составил 7:5, 0:6, 6:2.

На корте Попко и Буручага провели два часа 23 минуты. В пассиве у казахстанца пять двойных ошибок. Также он смог реализовать пять брейк-поинтов.

За путевку в финал казахстанский теннисист сразится против аргентинца Камило Карабелли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990582-dmitriy-popko-poboretsya-za-vyhod-v-final-chellendzhera-v-argentine/