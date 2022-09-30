Дмитрий Попко пробился в 1/4 финала "Челленджера" в Аргентине

Дмитрий Попко. Фото: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по теннису Дмитрий Попко одержал победу во втором круге теннисного турнира серии "Челленджер" в Буэнос-Айресе (Аргентина), передает NUR.KZ.

В матче 1/8 финала казахстанец сыграл против бразильского теннисиста Уилсона Лейте. Серьезных проблем Попко не испытал, выиграв у оппонента в двух сетах. Итоговый счет встречи составил 6:4, 6:3.

На корте Попко и Лейте провели один час 23 минуты. Казахстанец пять подал навылет, а также совершил одну двойную ошибку.

Добавим, что в парном разряде Дмитрий Попко проиграл в 1/8 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990382-dmitriy-popko-probilsya-v-14-finala-chellendzhera-v-argentine/