Тимофей Скатов вышел в 1/4 финала "Челленджера" в Лиссабоне

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (233-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в португальском городе Лиссабон, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Тимофей победил Франческо Пассаро из Италии (122-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:1, 5:7, 6:1.

На корте теннисисты провели два часа и сорок семь минут. За это время Скатов допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-поинтов из 18.

За выход в полуфинал Тимофей Скатов встретится с представителем Франции Бенуа Пэром (165-я ракетка мира). Игра запланирована на 30 сентября в 15:00 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1990111-timofey-skatov-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-lissabone/