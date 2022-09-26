Елена Рыбакина снялась с турнира WTA в Эстонии

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не выступит на турнире категории WTA 250 в столице Эстонии - Таллине, передает NUR.KZ.

Елена Рыбакина снялась с соревнований в одиночном разряде из-за травмы. Отметим, что сегодня в первом круге турнира она должна была встретиться с немкой Лаурой Зигемунд (179-я ракетка мира).

Место казахстанской теннисистки в основной сетке заняла Жиль Тайхманн (36-я ракетка мира) из Швейцарии.

Ранее Елена Рыбакина уступила россиянке Людмиле Самсоновой (2:6, 4:6) в первом круге турнира в Токио (Япония).

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA 23-летняя казахстанская теннисистка потеряла три позиции, расположившись на 25-м месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989664-elena-rybakina-snyalas-s-turnira-wta-v-estonii/