Теннисист Бейбит Жукаев поднялся на 34 позиции в рейтинге АТР

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Сразу пять теннисистов мужской сборной Казахстана улучшили свои позиции в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), передает NUR.KZ.

Так, второй ракеткой страны вновь стал Михаил Кукушкин. Он поднялся на семь строчек и расположился на 214-м месте. Дмитрий Попко отыграл восемь позиций - 219-е место.

Бейбит Жукаев взлетел на 34 позиции, обосновавшись на 323-м месте. Тимофей Скатов (242-е место) и Денис Евсеев (263-е место) также улучшили свои позиции.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на прежнем месте - 44.

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует в рейтинге представитель Испании Карлос Алькарас. На втором месте находится норвежец Каспер Рууд. Тройку лучших замыкает испанец Рафаэль Надаль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1989452-tennisist-beybit-zhukaev-podnyalsya-na-34-pozitsii-v-reytinge-atr/