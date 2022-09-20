Елена Рыбакина выступит на турнире серии WTA в Токио

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина примет участие в крупном теннисном турнире серии WTA Toray Pan Pacific Open Tennis в городе Токио (Япония), передает NUR.KZ.

В первом круге казахстанская теннисистка проведет матч против Людмилы Самсоновной из России. В случае победы Рыбакина в 1/8 финала сразится с китаянкой Ван Сиюй, которая в стартовой игре оказалась сильнее Эллен Перес (Австралия).

Елена Рыбакина посеяна на турнире под восьмым номером.

Напомним, что не так давно казахстанка дошла до финала турнира серии WTA в Словении, где уступила Катерине Синяковой (82-я ракетка мира) из Чехии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988724-eelena-rybakina-vystupit-na-turnire-serii-wta-v-tokio/