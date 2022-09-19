Елена Рыбакина уступила в финале турнира серии WTA

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Казахстанская теннисистка, первая ракетка страны Елена Рыбакина остановилась в шаге от завоевания титула на турнире серии WTA в Портороже (Словения), передает NUR.KZ.

В решающем матче казахстанка встретилась с Катериной Синяковой из Чехии. Встреча продлилась три сета. Соперница одержала победу со счетом 6:7, 7:6, 6:4.

На корте Рыбакина и Синякова провели три часа и одну минуту. Рыбакина шесть раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок.

После данного турнира Елена улучшит позиции в рейтинге WTA.

Добавим, что в этом году Рыбакина стала победительницей Уимблдона-2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988440-elena-rybakina-ustupila-v-finale-turnira-serii-wta/