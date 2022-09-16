Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA в Словении

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) пробилась в полуфинал турнира серии WTA 250 в словенском городе Порторож, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале женского одиночного разряда Елена без борьбы прошла Лесю Цуренко (92-я ракетка мира). Украинская теннисистка приняла решение сняться с турнира.

Ранее Рыбакина победила Терезу Мартинцову из Чехии (6:4, 6:1) во втором круге и немку Лауру Зигемунд (6:7, 6:4, 7:6) в стартовом раунде.

За выход в финал турнира 23-летняя казахстанская теннисистка встретится с представительницей Румынии Аной Богдан (65-я ракетка мира).

Матч запланирован на 17 сентября в 15:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988242-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-turnira-wta-v-slovenii/