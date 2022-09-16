Бейбит Жукаев проиграл в четвертьфинале "Челленджера" в Стамбуле

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (357-я ракетка мира) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии "Челленджер" в турецком городе Стамбул, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Бейбит уступил представителю Молдовы Раду Алботу (108-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:7.

На корте теннисисты провели два часа и 11 минут. За это время Жукаев сделал 21 эйс, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из трех.

За выход в финал "Челленджера" в Стамбуле Раду Албот встретится с Жоффри Бланкано (144-я ракетка мира) из Франции. Игра запланирована на 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988240-beybit-zhukaev-proigral-v-chetvertfinale-chellendzhera-v-stambule/