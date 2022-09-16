Казахстан уступил США в матче Кубка Дэвиса

Михаил Кукушкин: Андрей Ударцев/ktf.kz

Мужская сборная Казахстана по теннису потерпела второе поражение в рамках группового этапа Кубка Дэвиса, который проходит в шотландском городе Глазго, передает NUR.KZ.

Во втором матче Казахстан встречался со сборной США. Михаил Кукушкин в первой игре уступил Тимму Полу со счетом 1:6, 4:6.

Первая ракетка страны Александр Бублик имел возможность отыграться, однако в трехсетовом противостоянии сильнее оказался Тэйлор Фриц - 6:7 (6:8), 6:1, 3:6.

Заключительный матч прошел в парном разряде. Александр Недовесов и Александр Бублик обыграли дуэт Раджив Рама/Джек Сок - 6:2, 7:6 (8:6).

Таким образом, команда Казахстана потерпела второе поражение в группе D. Ранее наши теннисисты уступили Нидерландам.

Решающую встречу казахстанская сборная проведет против Великобритании 18 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988128-kazahstan-ustupil-ssha-v-matche-kubka-devisa/