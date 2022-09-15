Теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Роджер Федерер. Фото: AELTC/Joe Toth - Pool/Getty Images

Победитель 20-ти турниров Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер на своей странице в социальных сетях объявил о завершении карьеры, передает NUR.KZ.

Последним турниром 41-летнего теннисиста станет Кубок Лейвера, который пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне (Англия).

Напомним, что Роджер Федерер не выходил на корт с лета прошлого года, когда в четвертьфинале Уимблдона уступил поляку Хуберту Гуркачу. После швейцарец долгое время лечился от травмы.

На счету Роджера 20 титулов Большого шлема. За карьеру он выиграл 103 трофея. Также Федерер 310 недель был первой ракеткой мира.

Помимо этого швейцарский теннисист побеждал в Кубке Дэвиса (2014) и становился олимпийском чемпионом (2008) в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1988023-tennisist-rodzher-federer-obyavil-o-zavershenii-karery/