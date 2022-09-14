Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Стамбуле

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (357-я ракетка мира) успешно преодолел второй раунд турнира категории "Челленджер" в турецком городе Стамбул, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Бейбит одолел представителя Испании Николаса Альвареса (234-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1.

На корте теннисисты провели один час и пять минут. За это время Жукаев сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из пяти.

Следующим соперником 21-летнего казахстанского спортсмена станет опытный теннисист из Молдовы Раду Албот (108-я ракетка мира). Матч запланирован на 16 сентября в 14:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987799-beybit-zhukaev-probilsya-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-stambule/