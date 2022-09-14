Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Словении

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Победительница "Уимблдона-2022" казахстанка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 250 в словенском городе Порторож, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Елена победила представительницу Чехии Терезу Мартинцову (66-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:1.

На корте теннисистки провели один час и 13 минут. За это время Рыбакина сделала четыре эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из 14.

Следующей соперницей 23-летней Елены Рыбакиной станет украинка Леся Цуренко (92-я ракетка мира). Матч запланирован на 16 сентября в 15:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987797-elena-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-v-slovenii/