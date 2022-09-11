"В моей любимой Италии": теннисистка Юлия Путинцева посетила Милан

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Казахстанская профессиональная теннисистка Юлия Путинцева (38-я ракетка мира) опубликовала новую фотографию на своей странице в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Юлия выложила фото из Милана. "В моей любимой Италии", - подписала снимок в Instagram Путинцева.

Напомним, что на открытом чемпионате США Юлия Путинцева добралась до второго раунда, где в двух сетах уступила немке Джул Нимайер со счетом 4:6, 3:6.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Юлия поднялась на одну ступень и теперь занимает 38-е место.

Юлия Путинцева за карьеру дважды побеждала на турнирах WTA (в Нюрнберге и Будапеште), а также трижды доходила до стадии четвертьфинала на турнирах Большого шлема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1987215-v-moey-lyubimoy-italii-tennisistka-yuliya-putintseva-posetila-milan/