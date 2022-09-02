Юлия Путинцева не смогла выйти в третий круг US Open-2022

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Теннисистка сборной Казахстана Юлия Путинцева (38-я ракетка мира) уступила во втором круге Открытого чемпионата США, который в эти дни проходит в Нью-Йорке, передает NUR.KZ.

За выход в третий раунд Путинцева билась с немкой Джул Нимайер. Матч продлился два сета. Соперница одержала победу со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продлилась один час и 27 минут. Казахстанская теннисистка сделала два эйса, совершила две двойные ошибки. Также она смогла реализовать шесть брейк-поинтов из десяти.

Таким образом, в одиночном разряде не осталось ни одного казахстанца. Ранее прекратили борьбу Александр Бублик и Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985858-yuliya-putintseva-ne-smogla-vyyti-v-tretiy-krug-us-open-2022/