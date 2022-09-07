Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Испании

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (250-я ракетка мира) пробился в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в испанском городе Севилья, передает NUR.KZ.

Во втором раунде одиночного разряда Тимофей прошел местного теннисиста Хавьера Косано Барранко (408-я ракетка мира). При счете 6:2, 3:2 в пользу Скатова испанец отказался продолжать встречу.

За один час и 24 минуты игрового времени казахстанский спортсмен реализовал четыре брейк-поинта из пяти.

За выход в полуфинал турнира Тимофей Скатов сыграет с победителем пары Карлос Табернер (Испания) - Ежи Янович (Польша).

Отметим, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) 21-летний казахстанский теннисист сохранил прежнюю позицию - 250 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986684-timofey-skatov-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-ispanii/