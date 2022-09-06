Бейбит Жукаев вышел во второй круг "Челленджера" в Таиланде

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (395-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира категории "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Бейбит победил 32-летнего россиянина Евгения Донского (331-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 7:6.

На корте теннисисты провели два часа и четыре минуты. За это время Жукаев сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из восьми.

За выход в четвертьфинал 21-летний казахстанец сыграет с представителем Японии Есуке Ватанаки (242-я ракетка мира). Игра запланирована на 7 сентября в 09:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986387-beybit-zhukaev-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-tailande/