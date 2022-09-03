Жибек Куламбаева выиграла турнир ITF в парном разряде

Жибек Куламбаева. Фото: ktf.kz

22-летняя казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева и россиянка Екатерина Яшина стали победителями турнира серии ITF W25 в парном разряде в Алматы, передает NUR.KZ.

В решающем матче Жибек и Екатерина обыграли пару Софья Лансере (Россия)/Амина Аншба (Россия). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:6, 5:7, 10:8.

Для Куламбаевой этот титул стал четвертым в текущем сезоне в парном разряде. Ранее она дважды побеждала в Шымкенте и один раз в Прокупле (Сербия).

Также 22-летняя казахстанская теннисистка вышла в финал турнира ITF в одиночном разряде. В полуфинале она обыграла Дарью Хомутянскую из Беларуси - 6:2, 6:4. В финале соперницей Жибек станет россиянка Екатерина Маклакова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986050-zhibek-kulambaeva-vyigrala-turnir-itf-v-parnom-razryade/