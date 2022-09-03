Бейбит Жукаев остановился в шаге от финала "Челленджера" в Таиланде

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (395-я ракетка мира) не смог пробиться в финал турнира серии "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

За выход в финал Жукаев бился против француза Артура Казо.

Матч продлился два сета. Французский теннисист праздновал победу со счетом 6:1, 7:6.

Теннисисты на провели на корте один час 47 минут. За это время Жукаев совершил семь эйсов, а также допустил восемь двойных ошибок.

В финале Артур Казо сыграет против Омара Ясики, который представляет на турнире Австралию. Матч пройдет завтра, 4 сентября.

Напомним, в 1/4 финале Жукаев прошел представителя Монако Валентина Вашеро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1986037-beybut-zhukaev-ostanovilsya-v-shage-ot-finala-chellendzhera-v-tailande/