Бейбит Жукаев вышел в полуфинал "Челленджера" в Таиланде

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (395-я ракетка мира) пробился в полуфинал турнира категории "Челленджер" в таиландском городе Нонтхабури, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Бейбит одолел представителя Монако Валентина Вашеро (271-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 7:5, 3:6, 7:6.

На корте теннисисты провели два часа и 21 минуту. За это время Жукаев сделал 18 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из трех.

За выход в полуфинал Бейбит Жукаев встретится с Артуром Казо из Франции (432-я ракетка мира). Игра запланирована на 3 сентября в 09:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985917-beybit-zhukaev-vyshel-v-polufinal-chellendzhera-v-tailande/