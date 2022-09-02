Кукушкин и Попко пробились в четвертьфинал "Челленджера" в Мальорке

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин (214-я ракетка мира) и Дмитрий Попко (232-я ракетка мира) вышли в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в испанском городе Мальорка, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Кукушкин победил бразильца Пучинелли де Альмейду (219-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:4.

Дмитрий Попко оказался сильнее Леандро Ридля из Швейцарии (275-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 6:4, 6:1.

Соперником Михаила Кукушкина в четвертьфинале станет представитель Болгарии Александр Лазаров (394-я ракетка мира). Тогда как Попко встретится с Абедаллой Шелбайхом из Иордании (654-я ракетка мира). Оба матча запланированы на 2 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985915-kukushkin-i-popko-probilis-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-malyorke/