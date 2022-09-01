Теннисистка Виталия Дьяченко показала свою форму на US Open-2022

Виталия Дьяченко. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/

Российская теннисистка Виталия Дьяченко на своей странице в социальных сетях показала новый комплект игровой формы от компании Hydrogen на турнир US Open-2022, передает NUR.KZ.

32-летняя спортсменка показала спортивный наряд для турнира US Open-2022.

"Корты Нью-Йорка. Новая коллекция от Hydrogen", - подписала пост в Instagram Дьяченко.

Правда пробиться в основную сетку одиночного разряда открытого чемпионата США Дьяченко не удалось. В полуфинале квалификации Виталия уступила Хизер Уотсон из Великобритании со счетом 2:6, 3:6.

В мировом рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) Виталия занимает 119-е место. Тренирует российскую спортсменку Гэрри Кэйхилл.

Виталия начала заниматься теннисом в пять лет. Кумиром Дьяченко является американка Серена Уильямс. Любимые города - Париж и Москва.

За свою карьеру Виталия Дяьченко выиграла один турнир WTA в парном разряде (в 2011 году в Ташкенте). Также в составе сборной России она выиграла Кубок Федерации в 2015 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1985788-tennisistka-vitaliya-dyachenko-pokazala-svoyu-formu-na-us-open-2022/